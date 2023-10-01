Скандального Богомолова погнали из театра за "безобразие" на сцене

Скандального Богомолова погнали из театра за "безобразие" на сцене
Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
В последнее время режиссера только критикуют

Постановки Константина Богомолова нередко поднимали общественное возмущение. Его неоднозначный подход к творчеству одним кажется свежей струей, а другим надругательством над театральными канонами. 

К примеру, недавно Александр Лазарев заявил, что режиссер буквально издевался над театром, его актерами, сценой и классикой. По его мнению, основной задачей Богомолов ставит желание обидеть зрителя и перевернуть пьесу. Похожего резкого мнения о нем придерживаются Дмитрий Певцов, Мария Голубкина и Любмила Поргина.

Вдова Караченцева считает, что постановки Богомолова на сцене являются "полнейшим безобразием". Она напомнила о его спектакле "Идеальный муж", который посвящен лицам нетрадиционной сексуальной ориентации. В конце мужчины убивают друг друга из-за ненависти к своим супругам.

"Это безобразие! Все это никакого искусства не несет! Я от этого режиссера совершенно в шоке!", – заявила она.

Поргина погнала Богомолова прочь из театра, поскольку, по ее словам, в подобном творчестве Россия не нуждается.

Источник: Абзац
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