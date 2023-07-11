Не на шутку разошелся: Певец Шура сорвал спектакль Богомолова

Исполнитель повел себя неуважительно

Актер Стас Ярушин, известный россиянам своей ролью в сериале "Универ", вот уже несколько лет ведет канал на Youtube. На днях он решил запустить на канале новое шоу, нацелено на общение и приятные разговоры между представителями музыкальной индустрии. Одним из гостей пилотного выпуска стал участник дуэта "Чай вдвоем" Денис Клявер.

В ходе беседы гости шоу делились интересными фактами, а также веселыми историями. Одну из них, которая казалась музыканта Шуры, как раз рассказал Клявер.

Предпремьерный показ спектакля "Мушкетеры", который на сцене МХАТА ставил некоторое время назад Константин Богомолов, оказался сорван Шурой. Мужчина, утверждает Денис Клявер, принес с собой небольшую бутылочку с запасом крепкого алкоголя. Охрану, заметившую "заначку", успокоили: ничего страшного не случится, мужчину нужно пропустить, ведь спектакль важен, а половина зрительного зала уже заполнена членами шоу-бизнеса.

Увы, все пошло не по плану. Напиток, по мере перемещения из емкости в желудок Шуры, заставлял его смеяться все громче и громче. На первых порах зрители сочли, что имеют дело с традиционным для спектаклей Богомолова интерактивом.

Позже, когда певец не на шутку разошелся и начал вставать со своего места, а также вступать в диалог с актерами, многие поняли, что Шура под мухой. Исполнителя сразу же попросили покинуть партер зрительного зала, а спектакль Константина Богомолова благополучно продолжился после небольшой паузы.

