Лазарев устроил публичные разборки с Богомоловым: "Раздевал донага и издевался"

Артист негативно оценил творчество режиссера

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов в последние несколько лет с завидным постоянством оказывается в эпицентре скандалов. Конечно, широкая публика мало знакома с его творческой деятельностью. Абсолютное большинство россиян знают режиссера как мужа не менее скандальной журналистки Ксении Собчак.

К слову, как раз к творческому составляющему жизнедеятельности театрального режиссера и возникают вопросы у его коллег. В профессиональной среде бытует мнение, что Константин Богомолов далек от понимания классики, а по большему счету, просто издевается над сценой.

Аналогичного мнения придерживается и актер Александр Лазарев. Комментируя постановки "Борис Годунов" и "Князь" под художественным руководством мужа Ксении Собчак, звезда театра максимально негативно оценила деятельность своего коллеги.

Константин Богомолов проявил неуважительное отношение к актером и попросту "издевался" над ними, считает Александр Лазарев. Его возмутило не только отношение режиссера к артистам, но и интерпретация классических произведений на собственный манер.

"Он раздел актрису донага, посадил за решетку..." – подчеркнул Александр Лазарев.

К слову, скандалы Константина Богомолова преследуют и из-за неоднозначных отношений с Ксенией Собчак. Ранее он рассказал о страшной ссоре с блогершей.