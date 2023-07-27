"Заблокировала везде": Богомолов рассказал о страшной ссоре с Собчак

Худруку пришлось пройти огонь и медные трубы на пути к прощению

Режиссер Константин Богомолов счастлив в браке с Ксений Собчак уже четыре года. Мужчина признается, что завоевать журналистку было непросто – приходилось ради любви брать целую неприступную крепость по кирпичику – в те моменты он чувствовал выжатым лимоном. Но игра явно стоила свеч: Константин знал, что встретил ту самую.

Режиссер написал СМС Ксении Анатольевне – оценил ее новое фото в социальных сетях. Та, как оказалось, все ждала, когда ей напишет мужчина, который давно ей интересен. Последовала долгая переписка, во время которой они разругались так, что Собчак заблокировала повесу везде, где могла. Но Константин не собирался сдаваться и упускать свой шанс – нашлась все-таки такая соцсеть, где блондинка забыла его закинуть в черный список.

А ссора началась из-за одной книги, которая привела Ксению в восторг. Константин же был иного мнения и имел неосторожность написать Ксении разгромную рецензию, чем невероятно задел журналистку.

"Мы и сейчас ссоримся, но быстро отходим. Но у нас есть правило – не блокировать друг друга, отвечать на звонки", – заявил режиссер, добавив, что всегда начинает звонить первым.

Ну а на первой встрече Ксения заявилась вместе с охраной – с ней и пришлось гулять Богомолову.

А недавно мы писали, как приглянулся Ксении Анатольевне один небезызвестный журналист.