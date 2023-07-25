"Такой мужчина!": Собчак раскрыла новое увлечение после слухов о разводе

"Такой мужчина!": Собчак раскрыла новое увлечение после слухов о разводе
Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поклонники переживают за брак журналистки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АЛЕКСЕЕМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ ПИВОВАРОВЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АЛЕКСЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ПИВОВАРОВА

С прошлого года народ шепчется о том, что в браке режиссера и журналистки не все гладко. Поводы для подобных слухов скандально известная блондинка дала сама, когда стала часто покидать Россию, оставляя мужа в одиночестве. К тому же парочка стала довольно редко вместе выходить в свет. И на фоне всех разговорах о конфликтах в семье Ксения Собчак и Константин Богомолов хранят молчание. 

О муже теледива действительно говорит редко, зато о других мужчинах болтать у нее желание находится. На днях вышел свежий выпуск шоу звезды, в котором она брала интервью у экс-супруги Гуфа. Дамочки говорили о том, какие журналисты их восхищают. И блондинка раскрыла свое новое увлечение, назвав имя коллеги, который ей очень нравится как профессионал своего дела. 

Им оказался Алексей Пивоваров*. Причем Ксения Собчак оценила не только его мастерство. 

"Он холодный, спокойный, ледяной такой мужчина, у которого внутри пожар!" – с восхищением сказала блондинка. 

Стоит отметить, что теледива не часто восхищается своими коллегами по творческому цеху. Куда интереснее для нее критиковать людей, за что она нередко нарывается на гнев со стороны звезд отечественного шоу-бизнеса. Например, недавно, как писало "Утро.ру", по Ксении Собчак и Константину Богомолову жестко прошелся Дмитрий Певцов.

*признан иноагентом на территории России.

Источник: Осторожно: Собчак ✓ Надежный источник
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