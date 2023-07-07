"Мухи дохнут": Певцов жестко прошелся по Собчак с мужем

"Мухи дохнут": Певцов жестко прошелся по Собчак с мужем
Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
По журналистке и ее мужу хорошенько прошлись

Экс-звезда "Дома-2" время от времени попадает в скандалы, причем чаще всего их зачинщиком выступает именно она: то кого-то раскритикует, то над кем-то посмеется, то что-нибудь не то скажет. Неудивительно, что некоторые коллеги по шоу-бизнесу откровенно недолюбливают Ксению Собчак. 

Как оказалось, теплых чувств к ней не питает Дмитрий Певцов. В недавнем интервью актер высказал своем мнение о некоторых российских знаменитостях. Когда речь зашла о журналистке и ее муже, народный артист не стеснялся в выражениях. Актер, назвав супругов "талантливыми хамелеонами", обвинил их в лицемерии. 

Судя по его словам, к Константину Богомоловому он относится с неприязнью. Настолько сильной, что актер отказался сниматься в фильме "Я люблю тебя, Россия". А все потому, что художественным руководителем картины стал супруг Ксении Собчак. Дмитрий Певцов отметил, что не хотел бы, чтобы его имя находилось в титрах рядом с именем скандально известного режиссера.

Творчеством мужа экс-звезды "Дома-2" Дмитрий Певцов, как оказалось, не восхищается. По его мнению, постановки Константина Богомолова невозможно смотреть.

"Там больше ничего нет, ничего святого. Ну, потом, это скучно очень все. Если убрать глумление и эпатаж, просто мухи дохнут. Это скучно просто", – сказал актер и своим резким высказыванием явно унизил Ксению Собчак, которая души не чает в муже.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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