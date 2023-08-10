"Крайне мучительно": названы причины вероятного развода Собчак и Богомолова

"Крайне мучительно": названы причины вероятного развода Собчак и Богомолова
Константин Богомолов и Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ходят слухи, что в семье журналистки все не так уж гладко

Со стороны Ксения Собчак кажется железной леди, которая держит все под строгим контролем. Но о том, как ведет себя журналистка за пределами камер, публике остается только догадываться. Особенно, когда дело касается личной жизни блондинки, детали которой она предпочитает не раскрывать.

В последнее время сплетники то и дело судачат о возможном разладе в семье экс-ведущей "Дома-2". Некоторые считают, что Ксения Собчак с трудом уживается с мужем Константином Богомоловым, и пророчат паре скорый развод. Однако известный психолог Вероника Степанова уверена, что тяжелее всего в этом союзе приходится именно супругу журналистки.

В очередном видео на своем YouTube-канале эксперт назвала причину вероятного развода Собчак и Богомолова. Психолог заявила, что второму, скорее всего, тяжело состоять в отношениях с такой властной и контролирующей женщиной. По словам специалиста, режиссеру свойственен эгоизм, поэтому жить с более мягкой Дарьей Мороз ему было значительно проще. А теперь, по мнению психолога, у постановщика нет возможности делать все, что ему хочется.

"Он уже не знает, как отдохнуть... Для такого творческого свободолюбивого человека это крайне мучительно. Не знаю, долго ли он протянет в этом во всем", – заявила Вероника Степанова. 

Впрочем, нельзя отрицать, что у возможного разлада в семье могут быть и другие причины.

Ранее "Утро.ру" писало, что все та же Степанова обвинила Собчак в запущенности. Кто знает, может изменения во внешности журналистки не радуют и ее мужа...

Источник: Психолог Вероника Степанова
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