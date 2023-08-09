Алсу вышла в свет без обручального кольца после слухов о разводе

Певица начала новую жизнь

Несколько месяцев назад в Сети появились слухи о том, что семейная жизнь певицы Алсу и предпринимателя Яна Абрамова трещит по швам. Однако никаких реальных подтверждений этому не было. Тем не менее, поклонники раз за разом все чаще замечают, что артистка заметно изменилась в последнее время.

Во-первых, певица Алсу стала выходить в свет без мужа и даже день своего рождения она отпраздновала без него. 27 июня артистка отметила 40-летие. После вечеринки она отправилась в путешествие тоже одна. Во-вторых, артистка заметно похорошела и стала раскрепощенной. Недавно ее даже заметили в компании некого незнакомца.

Кроме того, Алсу опубликовала в своем аккаунте загадочные рассуждения о "стрессовых изменениях", после чего фанаты вновь списали все на разлад между ней и мужем.

На днях певица появилась на выступлении Леонида Агутина на "Плюс Даче". Она была в модных джинсах, жилетке, черном жакете и... без обручального кольца. Во всяком случае, фанаты не смогли разглядеть его на безымянном пальце звезды.

Напомним, певица Алсу и Ян Абрамов прожили в браке более 15 лет. Пара воспитывает двух дочерей и сына. Ранее "Утро.ру" писало о том, что Алсу подозревают в неуплате налогов.

