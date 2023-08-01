Ранит до глубины души: Усманов публично обратился к Винер после развода

Ранит до глубины души: Усманов публично обратился к Винер после развода
Ирина Винер. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Бизнесмен растрогал своим заявлением

В последнее время народ активно обсуждает личную жизнь российского тренера по художественной гимнастике. Для многих новость о том, что педагог развелась со своим мужем, стала настоящим шоком. Ведь Ирина Винер прожила с Алишером Усмановым больше 30 лет.

Теперь уже экс-супруги не раскрывают детали своего расставания. При этом, кажется, что тренер затаила обиду на бизнесмена, ведь отзывается о нем она не очень лестно. К примеру, наставница сказала, что о бывших говорят либо хорошо, либо никак. Поэтому, мол, она предпочитает молчать и не ворошить прошлое.

А вот Алишер Усманов к экс-супруге относится трепетно. Недавно Андрей Малахов посвятил Ирине Винер целую программу, а в студии собрал ее знаменитых учениц. На протяжении всего шоу легендарный тренер получала слова благодарности от воспитанниц.

А потом в эфире показали отрывок из интервью с бывшим мужем педагога, который публично обратился к ней после развода. И слова бизнесмена ранят до глубины души! Было заметно, как гости студии умилялись речью предпринимателя.

"Быть целым миром для своих учениц, для меня, для своей страны – это качество, которое дано избранным женщинам", – трогательно обратился к бывшей жене Алишер Усманов.

Ранее "Утро.ру" писало о том, как Ирина Винер прокомментировала свой развод, который долго скрывала от публики. 

Источник: Шоу "Малахов" ✓ Надежный источник
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