"На веки вечные, аминь": Винер жестко высказалась о бывшем муже

"На веки вечные, аминь": Винер жестко высказалась о бывшем муже
Ирина Винер. Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Тренер навсегда закрыла для себя тему

30 июля президенту Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирине Винер исполняется 75 лет. В преддверии праздника она дала расширенное интервью, в котором откровенно рассказала о жизни.

За ее плечами много побед ее подопечных, громкие имена, золотые олимпийские медали. При этом сама Ирина Винер считает себя лишь проводником в жизни талантливых спортсменов, которым она помогает пробиться к успеху.

За годы карьеры у Винер сложился образ сурового человека, железной леди и тренера с жесткой дисциплиной. Но сама она уверена, что на деле очень добрый и мягкий человек, ведь все ученицы считали ее второй мамой. 

О бывшем муже Алишере Усманове в интервью Ирина Винер высказалась довольно жестко. Вместе они прожили 44 года, а в законном браке состояли тридцать – с 1992-го до 2022-го. Но вспоминая прошлое, тренер не стала поливать грязью бывшего мужа, хотя, судя по ее жесткой реакции, могла бы. По ее словам, она всегда была рядом с мужем, когда ее помощь была нужна. 

"Не могу бросить человека в тяжелую минуту, это претит моей натуре. А что случилось дальше, это, как уже вам говорила, не мои проблемы. Страница перевернута на веки вечные. Аминь", – отрезала Ирина Винер. 

Сложилось впечатление, что у тренера осталась обида на бывшего мужа. Но эту тему она поспешила закрыть, отметив, что это очень личное. Впрочем, Винер не исключила, что когда-нибудь увековечит память об этом в своей книге. 

В беседе Винер заявила, что их развод был настоящим, не для того, чтобы обойти санкции или что-то еще. В беседе она рассказала о судьбе виллы в Оребиче, которую Усманов как-то подарил ей. Там много лет была база для летних сборов российской сборной. Сейчас ее нет.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Винер впервые рассказала об отношениях с алкоголем. 

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
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