Сливали в стакан все со стола: Ирина Винер впервые рассказала об отношениях с алкоголем

Что дарит "маме" художественной гимнастики хорошее настроение

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" Ирина Винер отметила 75-летие в студии подкаста "Креативные индустрии" на Первом канале. Она была очень откровенна!

Например, Ирина Александровна раскрыла секрет хорошего настроения. "Некоторые могут выпить хорошее вино, шампанское, и у них сразу хорошее настроение, – говорит она. – Но сколько бы я не выпила – ставили опыты даже, сливая мне в стакан все, что стояло на столе, и я это выпивала в количестве трех внушительных бокалов... Проверено, не берет. Поэтому я не пью. Единственное, что меня двигает к прекрасному настроению – это музыка. Танцевать я могу совершенно в любом состоянии, даже уставшая или больная. Если начинает играть музыка, меня куда-то поднимает и я увлекаю всех за собой".

При этом она не любит культа вокруг своей фигуры. "Я – это последняя буква в алфавите, – пояснила Виннер. – Поэтому никогда не говорю: "Вот я сделала", а всегда стараюсь добавить: "С божьей помощью". Ну что вы хотите сказать, что Пушкин сам писал свои стихи? Это все дано сверху, это транслируется. Всегда детям говорю, что я – никто, звать меня никак, но я получаю информацию о тебе и тебе же ее передаю".