"Для них я мамка": зачем Винер вмешивается в личную жизнь гимнасток

Педагог подбирает женихов своим воспитанницам

Алина Кабаева, Ляйсан Утяшева, Ирина Чащина и Евгения Канаева – далеко не полный список гимнасток, прославившихся благодаря работе со звездным тренером Ириной Винер.



Фигурная гимнастика – это спорт, требующий невероятной самоотдачи и упорства. Успех каждой из спортсменок зависит от того, насколько сильно она слушается своего тренера. И, как стало известно, ее контроль над воспитанницами распространяется иногда далеко за пределы гимнастического зала.

Оказывается, долгие годы Ирина Винер вмешивалась в личные отношения гимнасток. Ведь именно к ней девушки приводили на смотрины своих избранников: кого-то она одобряла, а с кем-то настойчиво просила расстаться.



"Я не то что контролирую личную жизнь своих воспитанниц, я в ней участвую. Для своих детей я мамка", – призналась Винер.

Именно по этой причине гимнастка Амина Зарипова чуть было не осталась без мужа. Музыкант Алексей Кортнев с первого взгляда не понравился Ирине Винер. Однако, когда ее воспитанница призналась, что жизни не видит без любимого, то тренер дала-таки исполнителю второй шанс. И не зря: пара вместе уже 21 год, а Алексей Кортнев, признается Ирина Винер, стал ее любимым "зятем".

