"Красивая лялька на стороне": жена Бондарчука честно рассказала о разводе

От счастья до слез их отделял один шаг

Будущая легенда советского кинематографа Инна Макарова уже с самого детства показывала себя творческой личностью и понемногу выступала. Именно поэтому удалось ей без проблем поступить в ВГИК, сразу же начать сниматься и уже на третьем курсе получить сталинскую премию. Также успешно складывалась и личная жизнь: вышла замуж она за перспективного Сергея Бондарчука.

И, казалось, жизнь стала похожа на мечту: государство выделило им даже не комнату, а квартиру, подрастала дочка Наташа, спорилась работа... Но это продлилось ровно до той поры, пока слухи не донесли Инне о том, как фривольно ведет себя Сергей в ее отсутствие. Докопавшись до правды, артистка тот час же ушла от мужа.

"У него играли гормоны и мужской эгоизм: он хотел жить со мной и иметь красивую ляльку на стороне", – честно рассказала о разводе бывшая жена Сергея Бондарчука.

Чтобы Сергей ни делал, как бы ни плакал, Инна была непреклонна. Сергею ничего не оставалось, как уйти ко второй избраннице. Инна, к слову, как, и подросшая дочь Наталья, мирно и дружелюбно общались как со следующей женой Ириной, так и с их двумя детьми.

Но Сергея Бондарчука Инна Макарова пронесла в своем сердце через годы и всегда подчеркивала, что он навеки остался для нее родным и близким. И, уверена, она, так же думал и он.

"Думаю, что он не любил Ирину Скобцеву так сильно, как любил меня", – поделилась украдкой первая жена режиссера Сергея Бондарчука.

К слову, болезненное расставание, уверены, некоторые, пережила и певица Азиза: она, впав в депрессию, стала настоящей отшельницей.

