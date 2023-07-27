Отгородилась от всех: стало известно о проблемах в жизни Азизы

Информацию журналистам раскрыла подруга звезды

Советская, узбекская и российская певица Азиза давно завоевала целую армию поклонников. Однако, ко всеобщему разочарованию, от творчества и выступлений она в последнее время отказалась. А теперь, как стало известно, и вовсе отгородилась от всех знакомых.

Певица Мила Романиди, которая раньше была ее коллегой по музыкальному коллективу, с огромным трудом смогла узнать, что же происходит сейчас в жизни рыжеволосой артистки. Именно из ее слов прессе и стало известно и проблемах в жизни Азизы.

Исполнительница, признается ее товарка, переехала жить из столицы в Сергиев Посад и поселилась на отшибе: в окружении лесов и озер. Все потому, что уединение ей сейчас жизненно необходимо. Даже дозвониться до Азизы, подчеркивает Мила, теперь проблематично, ведь трубку она не всегда снимает.



"Азиза сейчас думает, в какую сторону дальше идти и куда двигаться", – поделилась Романиди.

О том, какое событие заставило ее перевернуть всю жизнь с ног на голову, а также о том, что творится в новом браке Азизы, Мила рассказать отказалась.

Однако, уверены многие, вызвано это поведение Азизы проблемами с новым мужем. Ведь некоторое время назад она даже разрезала свое свадебное платье и сделала из него концертный наряд.

К слову, странным некоторые считают и поведение певицы Алсу, которой сплетники приписывают грядущий развод с мужем. В своем личном блоге она часто публикует полные фатализма философские цитаты.

