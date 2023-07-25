Появились новые подробности развода Алсу

Появились новые подробности развода Алсу
Алсу. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
В Сети продолжают строить теории по поводу происходящего в личной жизни певицы

В последнее время любовные дела знаменитой артистки Алсу обсуждаются особенно активно. На просторах Интернета уже не одну неделю ходят слухи о том, что в семье звезды настали непростые времена.

Певица предпочитает не впускать посторонних в свою личную жизнь. Однако это не мешает злым языкам распускать самые разные сплетни. Ни для кого не секрет, что артистка уже почти 20 лет состоит в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. Супруги вместе воспитывают сына Рафаэля и кажутся гармоничной парой. Несмотря на это, публика активно приписывать паре скорый развод.

Некоторые уверены, что семейная жизнь Алсу пошла наперекосяк и, возможно, в ближайшее время рухнет. Кроме того, масла в огонь подливают неоднозначные снимки, которые появляются в блоге певицы. Недавно она опубликовала в соцсетях фото с загадочным мужчиной, которого приняли за ее нового возлюбленного. С тех пор фанаты не перестают строить теории по поводу происходящего в личной жизни артистки.

Если последние недели многие были уверены в том, что семья звезды вот-вот развалится, то теперь все изменилось. В Сети оказались раскрыты новые подробности развода Алсу, который обсуждает вся страна. Дело в том, что певица закрыла социальные сети, еще больше спрятав от публики свою личную жизнь. Часть поклонников убеждена, что таким образом звезда дает понять, что никаких перемен в ее любовных делах не будет.

По мнению некоторых фанатов, Алсу могла помириться с мужем, и теперь, вероятно, проблемы остались позади. Пока одни поддерживают артистку в этом решении, другие недоумевают, как она могла вернуться к Абрамову. Ходили слухи, якобы супруг не хранил верность певице.

Ранее "Утро.ру" писало, что Алсу появилась на публике без обручального кольца. Поклонники обсуждали, что на последних снимках звезда выглядит измотанной и заплаканной. 

Фоторепортаж
СМИ: Алсу и ее друзей не усмирила даже милиция
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Источник: Popcake • Требует проверки
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