Плакала на людях: снявшая обручальное кольцо Алсу не смогла скрыть переживания

С певицей происходит нечто странное

В последнее время о браке знаменитой артистки ходят тревожные слухи. Не так давно публика зашепталась о том, что ей изменяет муж Ян Абрамов, а предполагаемой любовницей в Сети называют экс-возлюбленную Тимати. Народ судачит, что именно с Анастасией Решетовой проводит время благоверный Алсу.

Одним своим поступком певица эти слухи только подогрела. Внимательные пользователи заметили, что она сняла обручальное кольцо и на некоторых свежих снимках позирует без них. При этом каких-либо комментариев о ситуации в своей семье исполнительница хита "Зимний сон" не дает.

Вообще, артистка, кажется, старается делать вид, будто не знает о слухах вокруг ее отношений с мужем. Недавно она, как ни в чем не бывало, появилась на VK Fest. В Сети появились кадры с мероприятия, а публика, разглядывая их, пришла к выводу, что Алсу не смогла скрыть переживания. Россияне заметили, что ее лицо было слегка отекшим, и выглядела певица сильно измотанной.

Кто-то даже предположил, что артистка настолько сильно тревожится о происходящем в семье, что перед своим выступлением плакала в гримерке. То есть, фактически на людях, ведь вокруг нее была толпа народа. Стоит отметить, что это всего лишь догадки поклонников. Может быть, в этот день изменения во внешности Алсу были связаны с другими причинами.