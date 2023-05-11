Задолжала миллионы: Алсу подозревают в неуплате налогов

Счета концертного агентства певицы уже заблокированы

Налоговики после тщательных проверок блогеров взялись за звезд российской сцены. На этот раз в поле зрения ФНС попало концертное агентство "Эксклюзив Арт", которым владеет исполнительница Алсу. С прошлого года ООО демонстрирует нулевую активность.

Пока что ни о чем не подозревающая певица готовится к концерту в Кремле. А ее компания отчитывается о нулевом бизнесе. Налоговая считает, что действия "Эксклюзив Арт" вызывают подозрения. Поэтому банковские счета организации закрыты.

Не так давно глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила о блокировке счетов российских селебрити из-за неуплаты в казну сотен миллионов рублей – прогремели дела инфоцыганок Лерчек и Елены Блиновской, которые заключены под домашний арест.



