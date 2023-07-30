"Трезвость и лечение": Айза заявила о воссоединении с Гуфом после развода с Королевой

"Трезвость и лечение": Айза заявила о воссоединении с Гуфом после развода с Королевой
Айза Анохина. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Поклонники с нетерпением ждут примирения пары

Айза Анохина и рэпер Алексей Долматов (Гуф) были одной из самых красивых пар эпохи нулевых. Молодые, красивые и бескомпромиссные, они вдохновляли молодежь на чистые и романтические отношения без всякой пошлости и циничности. Но как оказалось, в их отношениях было полно ужасных проблем, которые вскоре развалили брак звезд, несмотря на рождение сына.

После развода Айза вышла замуж за серфера Дмитрия Анохина и родила от него второго сына, а Гуф встречался с певицей Кети Топурией. Потом рэпер женился на Юлии Королевой. Однако все эти отношения развалились, а поклонники по-прежнему питают надежды на воссоединении Айзы и Гуфа даже спустя девять лет после расставания. 

Недавно Айза шокировала фанатов заявлением о том, что  рассматривает возможность вернуться к 43-летнему Гуфу. В интервью Ксении Собчак она заявила, что рада его разводу с Королевой. 

"Мы можем сойтись, мне кажется, на старости лет, но трезвость и лечение. Не такое, на недельку или месяц. Леше нужно узнать, как жить без наркотиков", – заявила Айза. 

Не секрет, что Гуф страдает от употребления запрещенных веществ и алкоголя. Именно это стало причиной его развода с Айзой и второй женой. Но, судя по всему, первая супруга артиста согласна справляться с его проблемами.

Источник: Вокруг ТВ ✓ Надежный источник
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