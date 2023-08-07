"Сказали, что разводятся": сын Газманова рассказал о распаде семьи

По словам Родиона Газманова, отец не стал объяснять ему причин разрыва

Сейчас многие считают семью Олега Газманова настоящим образцом гармонии. Народный артист уже более 20 лет счастливо женат на красавице-супруге Марине. Певец признавался, что влюбился в будущую избранницу практически с первого взгляда, и в его слова трудно не поверить. Ведь сегодня, спустя десятки лет отношений, он по-прежнему смотрит на жену с большим трепетом и нежностью. Однако такая идиллия, как известно, в его личной жизни царила не всегда.

Не секрет, что Марина Муравьева стала не первой супругой Олега Газманова. До встречи с ней он был женат на скромной домохозяйке Ирине. В этом союзе у певца родился сын Родион. Брак просуществовал 20 лет и рухнул, когда наследник был подростком. Сейчас Газманов-младший признается, что расставание родителей стало для него большим потрясением.

В новом интервью Родион Газманов рассказал о распаде семьи. По словам певца, он долгое время винил себя в разводе мамы и отца. Подросток старался прилежно себя вести и учиться, веря, что таким образом сможет повлиять на ситуацию. Но, разумеется, это не помогло.

"Особых объяснений со стороны отца не было. Мне просто сказали, что они разводятся", – поделился откровением сын Олега Газманова.



Лишь со временем Родиону Газманову удалось смириться с решением родителей. Теперь он осознает, что не всегда можно сохранить отношения только ради того, чтобы ребенок рос в полной семье.

Ранее "Утро.ру" писало, что сияющего от радости Олега Газманова застукали с блондинкой. Артист прошелся по сцене с роскошной дамой в обтягивающем платье, в которой не сразу узнали известную личность.