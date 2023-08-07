"Сказали, что разводятся": сын Газманова рассказал о распаде семьи

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Сейчас многие считают семью Олега Газманова настоящим образцом гармонии. Народный артист уже более 20 лет счастливо женат на красавице-супруге Марине. Певец признавался, что влюбился в будущую избранницу практически с первого взгляда, и в его слова трудно не поверить. Ведь сегодня, спустя десятки лет отношений, он по-прежнему смотрит на жену с большим трепетом и нежностью. Однако такая идиллия, как известно, в его личной жизни царила не всегда.
Не секрет, что Марина Муравьева стала не первой супругой Олега Газманова. До встречи с ней он был женат на скромной домохозяйке Ирине. В этом союзе у певца родился сын Родион. Брак просуществовал 20 лет и рухнул, когда наследник был подростком. Сейчас Газманов-младший признается, что расставание родителей стало для него большим потрясением.
В новом интервью Родион Газманов рассказал о распаде семьи. По словам певца, он долгое время винил себя в разводе мамы и отца. Подросток старался прилежно себя вести и учиться, веря, что таким образом сможет повлиять на ситуацию. Но, разумеется, это не помогло.
"Особых объяснений со стороны отца не было. Мне просто сказали, что они разводятся", – поделился откровением сын Олега Газманова.
Лишь со временем Родиону Газманову удалось смириться с решением родителей. Теперь он осознает, что не всегда можно сохранить отношения только ради того, чтобы ребенок рос в полной семье.
Ранее "Утро.ру" писало, что сияющего от радости Олега Газманова застукали с блондинкой. Артист прошелся по сцене с роскошной дамой в обтягивающем платье, в которой не сразу узнали известную личность.
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