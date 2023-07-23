"Рада, что они вместе": сияющего от радости Газманова застукали с блондинкой

Певец буквально лучился удовольствием

71-летний Олег Газманов, как известно, остается счастливым семьянином и являет с супругой пример идеальной и крепкой пары в отечественном шоу-бизнесе. Однако совсем недавно артиста застукали в компании неизвестной блондинки.

Неизвестной та самая красотка оказалась, однако, на первый взгляд – если присмотреться, то в незнакомке можно узнать Ирину Круг, вдову легендарного и практически народного шансонье. Артистка просеменила вместе с Олегом в обтягивающем платье по сцене, сияя от удовольствия. К слову, Газманов тоже излучал несусветную радость.

"Рада, что они вместе", – пишет одна из пользовательниц соцсетей.

Как пишет "Экспресс газета", можно было бы посчитать, что пара приходится друг другу коллегами. Правда, журналистов насторожило, что оба держались за руки, красиво покидая сцену после исполнения "Твое дома".

А тот самый ролик выложила сама Круг, поздравив Олега с днем рождения.

Естественно, никакие интриги такому уважаемому в шоу-бизнесе персонажу не нужны. Певец двадцать лет счастлив в браке с Мариной, которая вдохновляет его на творчество.

А не так давно исполнитель хита "Есаул" выразил пламенный респект 55-летнему Филиппу Киркорову, который превзошел себя в эпатаже после костюмов с перьями. Шокированный Газманов лишь заметил, что никогда не смог бы выступить с таким размахом – король поп-эстрады десятки раз переодевается во время концерта.