"Умер на месте": публика в шоке от концерта Киркорова

"Умер на месте": публика в шоке от концерта Киркорова
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Люди рассказали об увиденном

К своему 55-летию Филипп Киркоров решил дать грандиозный концерт в Москве. Певец успел кардинально изменить внешность перед важным событием, поэтому на сцене мог позволить выступать в необычных нарядах, подчеркивающих фигуру. Также на мероприятие он пригласил своих друзей из шоу-бизнеса. Среди них оказался Олег Газманов, который пребывал в состоянии шока после концерта.

В беседе с журналистами "Пятого канала" он отметил, что бодрость Киркорова на сцене вызвала в нем даже белую зависть. Сам артист на своих выступлениях старается делать все проще, хотя тоже по здоровью может позволить себе большой размах. Однако до уровня короля эстрады ему далеко.

"Он 27 раз переодевается. Я бы умер на месте", – выразил Газманов восхищение.

По его словам, Филипп Бедросович испытывает невероятное удовольствие от выступления на сцене, и в этом заключается секрет его энергичности.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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