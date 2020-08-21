Отец отказал в поддержке: почему не сложилась карьера Газманова-младшего

Олег Газманов (справа) и его сын - Родион. Фото Олега Булдакова /ИТАР-ТАСС/ Олег Газманов с сыном Родионом. Фото Олега Власова и Александра Шогина /Фотохроника ТАСС/
Олег Газманов и его сын Родион. Фото Бориса Кавашкина и Олега Иванова /Фотохроника ТАСС/. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com Олег Газманов с сыном Родионом. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Начало эстрадной карьеры Родина было многообещающим

Сын Олега Газманова попал на сцену совсем в юном возрасте. Тогда юный наследник помог певцу по-настоящему прославиться. Их совместное исполнение песни "Люси" покорило сердца миллионов.

Успех хита простой, но очень милой композиции можно назвать судьбоносным для Газманова-старшего. Однако в случае с Родионом эстрадная слава вскоре его покинула. Будучи ребенком он вместе с отцом собирал стадионы. Пластинки выходили миллионными тиражами.

Олег Газманов продолжил свое пребывание на звездном олимпе, выпуская один хит за другим. А вот Родион так и остался в памяти миллионов маленьким сынишкой Олега с милым голосом. При этом в  следующем году наследнику знаменитости стукнет 40 лет.

Когда молодой человек достиг совершеннолетия, звездный родитель перестал его финансировать. Тогда парень забросил музыку и начал осваивать разные специальности. Он успел побывать барменом, экономистом, финансовым аналитиком, занимался строительством и бизнесом, напоминает издание "Узнай все".

Однако спустя годы Родион все же понял, что хочет пойти по стопам Газманова-старшего. Олег не поддержал сына в этом решении. Так что на пути к славе у молодого исполнителя помощников не оказалось. Вот уже 7 лет Родион пробивает себе дорогу в шоу-бизнесе. Певец иногда появляется на различных шоу, ездит с гастролями, однако до успеха отца ему очень и очень далеко.


А сейчас Родион и вовсе переживает трудные времена. Певцу приходится поздравлять незнакомцев за деньги.

Ольга ФЕДОРОВА

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