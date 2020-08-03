Заработанное приходится делить поровну с коллективом

Родион Газманов остался во время карантина без средств к существованию. Однако выход из сложного положения артист нашел – стал зарабатывать на поздравлениях. Теперь музыкант делится с именинниками пожеланиями в виде трогательных онлайн-посланий за определенную сумму.



За одну неделю он записывает десятки поздравлений. Самое дешевое обходится в 5 тыс. рублей. Музыкальное послание стоит 7 тысяч. Заработок он делит с остальным коллективом поровну. За месяц на каждого выходит по 75 тысяч.

Как отмечает "Собеседник", у артиста вполне выгодные расценки. К примеру, Любовь Успенская поздравляет незнакомцев за 300 тыс. рублей. Однако Родион не собирается ей завидовать: каждый волен сам оценивать свой труд.

Музыкант продолжает искать свое место на отечественной сцене. Его звездный отец однажды заявил, что два Газманова могут помешать друг другу, поэтому сын мог бы взять псевдоним. Но 39-летний Родион решил, что тоже имеет право на фамилию.