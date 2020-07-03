Кудрявый Газманов вызвал взрыв хохота у россиян

Кудрявый Газманов вызвал взрыв хохота у россиян
Олег Газманов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пышная шевелюра певца сильно удивила его поклонников

Сын Олега Газманова Родион решил поделиться с подписчиками архивным кадром. Молодой человек показал, как выглядел его отец много лет назад. Оказалось, кумир миллионов раньше носил целую густые кудри на голове.

В размышлениях под фотографией наследник "есаула" российской эстрады поделился и личными переживаниями. Он признался. что скучает по морю и мечтает поскорее вырваться в теплые края. При этом сын певца с юмором обыграл сюжет кадра. На фото он, тогда еще малыш, сидит в маске для плавания, с дыхательной трубкой во рту. А отец прикрывает ему поток воздуха.

"На фото Олег Газманов наглядно показывает, как в советское время опытные и состоявшиеся артисты перекрывали кислород молодым и начинающим", – подписал забавный кадр сын знаменитого певца.

Внешний вид артиста и юмор его сына развеселили подписчиков соцсети

"Шевелюра у папы огонь!", "Смешно!", "Классное фото", "Чувство юмора супер!", "Папа сильно напоминает певца Леонтьева", – потешились комментаторы.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как на Олега Газманова напали девицы легкого поведения. Девушки подкараулили знаменитого исполнителя после выступления в Санкт-Петербурге.

Ольга ФЕДОРОВА

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