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Олег Газманов публично рассказал, как после концерта встретился с девушками легкого поведения – они подкараулили певца после выступления в Санкт-Петербурге, подарили букет и поблагодарили его за песню "Ночная бабочка".
Интересный случай музыкант рассказал в шоу Максима Галкина.
Услышав откровенный рассказ знаменитости, юморист начал шутить о том, что Газманова
наградили букетом.
Публично рассказать о случае, произошедшем в молодости, 68-летний Олег Газманов решил в студии у Максима Галкина.
Муж Аллы Пугачевой теперь не только ведет программы на телевидении и ездит с гастролями по стране, но и выпускает музыкальное шоу на "Ютуб", где встречаются артисты разных поколений.
Ранее "Утро.ру" публиковало откровенный клип сына Олега Газманова на песню "Удаленка".
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