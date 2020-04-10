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Газманов сдал всех: артистов срочно проверяют на коронавирус

Газманов сдал всех: артистов срочно проверяют на коронавирус
Олег Газманов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певец рассказал, как готовится к концерту

Олег Газманов опубликовал в своем "Инстаграм" видео с медиком в защитном костюме. Как оказалось, у артиста взяли анализ на COVID-19. Сам музыкант пояснил, что такие меры необходимы и для других артистов, которые будут выступать с ним на одной сцене. Музыкант написал в социальных сетях имена всех звезд, которым также предстоит пройти тестирование на вирус.

Так, на китайскую заразу проверят Тамару Гвердцители, Константина Хабенского, Михаила Боярского, Николая Баскова, Диму Билана, Полину Гагарину и других знаменитостей. Все они будут вместе выступать на концерте, посвященном Дню космонавтики.

Взять анализы на COVID-19 было решено для того, чтобы артисты не смогли заразить друг друга, общаясь между выступлениями. Зрителей в зале не будет – исполнителям предстоит петь перед пустыми креслами.

Поклонники Олега Газманова, который и сдал всех звезд, беспокоятся за его здоровье. Они напоминают, что не у всех анализ выявляет инфекцию с первого раза, и просят звезду быть аккуратнее.

"Некоторые тесты не с первого раза выявляют коронавирус, и коронавирус сейчас мутирует, тесты даже не могут определить. Будьте очень аккуратны!", "Не всегда тесты верны! Нечего сборища устраивать. Тем более столько артистов переболеио и болеют!" – высказались пользователи.

Действительно большой переполох в российском шоу-бизнесе вызвала госпитализация Льва Лещенко. Однако после выяснилось, что коронавирусау певца нет. Также была госпитализирована Надежда Бабкина – официально звезду лечат от пневмонии.

Дарья ПЕТРОВА

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