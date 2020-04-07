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"Положение пограничное": Бабкина находится в коме

"Положение пограничное": Бабкина находится в коме
Надежда Бабкина. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Родные почти шесть дней скрывали, что 70-летняя певица в больнице

Состояние Надежды Бабкиной, которую, как раньше писали СМИ, госпитализировали с коронавирусом, резко ухудшилось.

Звезду ввели в кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом состояние Бабкиной, как прежде было и со Львом Лещенко, вызывает у медиков недоумение.

"Все очень сложно, положение пограничное, ее ввели в искусственную кому",

– пишет МК со ссылкой на источники в медицинских кругах.

Отметим, данные о том, что Бабкина заразилась коронавирусом, пока не подтвердились. Ей сделали два анализа, оба – отрицательные. Пока известно, что у артистки обширная двусторонняя пневмония. Между тем врачи, с которыми общались журналисты издания, говорят, что инфекция из Китая могла мутировать. Новую разновидность тесты могут не распознать, опасаются медики.

Состояние Бабкиной ее близкие скрывали почти шесть дней, говорится в материале. Певицу увезли в больницу еще 1 апреля. Однако ее молодой избранник Евгений Гор отрицал это в разговорах с репортерами и уверял, что звезда сидит дома и чувствует себя хорошо.

Как отмечают медики, в кому Бабкину ввели не из-за того, что состояние ее критично. Это было нужно для эффективной работы ИВЛ: мол, так артистка не будет во сне ерзать и сбивать трубку аппарата.

"В принципе, с ней все хорошо, и надеемся, что будет хорошо", – заявил один из собеседников издания.

Напомним, о госпитализации Надежды Бабкиной с подозрением на коронавирус СМИ сообщили накануне, 6 апреля. Эту информацию подтвердил сын звезды Даниил Заседателев, отмечает URA.RU.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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