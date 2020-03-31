Состояние Лещенко поставило врачей в тупик
Лев Лещенко все еще лежит в больнице с коронавирусом. Несмотря на то что анализ на COVID-19 оказался положительным, врачи в результате засомневались и теперь продолжают выяснять истинную причину пневмонии у певца. О состоянии народного артиста рассказал его директор Андрей Гайдель.
"Ему то лучше, то хуже", – поделился помощник Лещенко. По его словам, у звезды советской эстрады уже несколько раз брали анализ на коронавирус, чтобы понять, откуда все-таки появилась пневмония. Врачи предполагают, что она могла протекать в слабой форме на протяжении долгого времени и активизироваться лишь сейчас, сообщает StarHit.
Лещенко перестали проводить кислородную терапию, и теперь лечат его жаропонижающими и антикоагулянтами, пишет телеграм-канал Mash. Несмотря на то что артисту значительно лучше, его состояние оценивают как средней тяжести и пока не выпускают из палаты.
По словам Гайделя, кумир миллионов все же уверено идет на поправку и находится в стабильном состоянии. В больнице Лещенко не теряет времени и уже работает над новой песней, уверяет помощник звезды.
В Коммунарку с воспалением легких Лещенко попал 24 марта. Позже ему диагностировали коронавирус. По некоторым данным, народного артиста перевели в реанимацию с отеком легких, однако затем ему стало лучше.
Сейчас певца переместили в обычную палату, его жизни, по словам врачей, ничего не угрожает.
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