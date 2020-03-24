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СМИ: Лещенко попал в больницу из-за коронавируса

СМИ: Лещенко попал в больницу из-за коронавируса
Лев Лещенко. Фото:Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеЭпидемия коронавируса станет началом третьей мировой войны
К медикам обратилась и супруга артиста

Легендарный певец Лев Лещенко госпитализирован с подозрением на коронавирус. Вместе с артистом в медцентр на юге Москвы попала и его супруга Ирина. 

По сообщению "МК", семейную пару закрыли на днях из-за двустороннего воспаления легких у Льва Валерьяновича, которое выявили врачи частной скорой помощи. 

Впрочем, как выяснилось, госпитализация популярного пациента с женой – лишь мера предосторожности. Пока ни у него, ни у супруги вирус COVID-19 не обнаружен. В больницу артист лег на обследование, рассказал его концертный директор Олег Дмитриев. При этом он уточнил, что Лещенко сам "попросился".

"Вроде есть подозрение на воспаление легких, а остальное будет известно через три дня", – представитель знаменитого певца, передает телеграмм-канал "LIFE SHOT". 

Известно, что супругов проведал в больнице их друг, юморист Владимир Винокур. По его словам, Лев и Ирина Лещенко не покидали Россию. 

Ксения АНДРЕЕВА

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