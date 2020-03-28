Народного артиста перевели из реанимации в обычную палату

Зараженный коронавирусом Лев Лещенко идет на поправку. Певцу стало лучше, и его перевели в обычную палату к жене. Об этом сообщили близкие звезды.

Владимир Винокур рассказал РИА "Новости", что состояние его друга улучшилось, и сейчас народного артиста вернули из реанимации к его жене Ирине, которая лежит в Коммунарке с тем же диагнозом. Юморист добавил, что ждет, когда его приятеля выпишут из клиники.

Перевели из реанимации певца еще вчера. Об этом рассказал Игорь Крутой, которому Ирина Лещенко прислала сообщение. Жена артиста сообщила, что они с супругом снова вместе, пишет "Московский комсомолец".

В Коммунарку эстрадный певец попал 24 марта с воспалением легких и подозрением на китайскую инфекцию. Винокур все это время защищал друга, отрицая его предполагаемый диагноз.

Позже в СМИ появилась информация об ухудшении состояния Лещенко. По некоторым данным, у певца начался отек легких и его перевели в реанимацию.

Чтобы прекратить распространение слухов, лечащий врач звезды советской эстрады официально заявил, что COVID-19 у Лещенко все же подтвердился, однако его жизни ничто не угрожает.

После этого Винокур набросился на врача с обвинениями. По мнению юмориста, он не имел права публично объявлять о болезни народного артиста.