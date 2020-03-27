Юморист обеспокоен из-за всего происходящего с народным артистом

Уже несколько дней Лев Лещенко находится в больнице в Коммунарке. Его лечащий врач подтвердил, что у певца действительно коронавирус, после чего на него посыпались обвинения от Владимира Винокура.

Близкий друг певца сначала рассказал, что на вечеринке не контактировал с Лещенко, а потом высказался против его лечащего врача. Юморист уверен, медик не имел права раскрывать диагноз. Он сомневается, что артист на самом деле давал разрешения огласить информацию о состоянии своего здоровья в социальных сетях.



Также высказалась супруга Александра Буйнова уверена, что COVID-19 у звезды так и не был подтвержден, а журналисты просто пытаются похоронить артиста раньше времени.

"Что вы нас хороните, раздуваете страсти на пустом месте! Никакой коронавирус у Лещенко не подтвержден, не надо высасывать сенсации из пальца!" – добавила приятельница Лещенко в разговоре с "Комсомольской правдой".

Напомним, врач, работающий в больнице в Коммунарке, на своей странице в "Фейсбук" написал обо всем происходящем. Сначала, по его словам, состояние народного артиста ухудшилось – его перевели в реанимацию. Однако потом ситуация стабилизировалась.

Из-за заболевшего Льва и Лещенко и Игоря Николаева, у которого только подозревают COVID-19, под угрозой оказались многие знаменитости, контактировавшие с ними, в том числе и Алла Пугачева.