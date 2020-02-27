Народный артист РСФСР сравнил лидера по-группы со "сбитым летчиком"

Андрей Разин ответил на высказывания Льва Лещенко и предложил певцу встретиться в суде. Ранее продюсер "Ласкового мая" выдвинул судебный иск против Юрия Шатунова, Андрея Малахова, Льва Лещенко и канала "Россия 1".

Народный артист РСФСР заявил, что продюсер ему абсолютно безразличен, и посоветовал тому написать сразу 100 исков. А также назвал его "сбитым летчиком", который зарабатывает популярность в ссорах с известными людьми.

"Он, на мой взгляд, просто пошлый, беспринципный, аморальный человек", – рассказал Лев Валерьянович "Комсомольской правде".

Андрей Разин в "Инстаграм" ответил, что каждый год проводит 90 концертов и может оказаться популярнее народного артиста РСФСР. Он призвал прекратить оскорбления и признался, что Лещенко был его кумиром.

Продюсер решил подать в суд на участников одного из выпусков программы "Привет, Андрей!", в которой Юрий Шатунов рассказал, что Разин выступает под фонограмму и запрещает исполнять песни "Ласкового мая". Продюсер обвинил артиста и гостей в клевете.

Ранее "Утро" писало, что Андрей Разин резко высказался о передаче "Пусть говорят". Он назвал враньем все, что в ней говорилось о причинах недуга Анастасии Заворотнюк.