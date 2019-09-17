Продюсер "Ласкового мая" рассказал об обмане в программе, посвященной болезни звезды сериала "Моя прекрасная няня"

Андрей Разин не выдержал и резко высказался о передаче "Пусть говорят". Он назвал враньем все, что в ней говорилось о причинах недуга Анастасии Заворотнюк. И предупредил о судебных разбирательствах, которые ожидают "Первый канал" и ведущего программы Дмитрия Борисова.

"После того как они... грязью облили меня, считаю их помойниками, которые собирают какие-то разговоры и слухи. Они могут переворачивать все мои слова и выдергивать их из контекста в отношении Анастасии Заворотнюк", – сообщил продюсер в соцсети.

Затем добавил:

"Вы можете представить, сколько гадости там будет сказано, но в отношении этих подонков я, конечно, подам в суд и буду с ними судиться с ними судиться".

И просил зрителей не верить "никогда этой программе, потому что это самая ужасная и самая страшная программа в нашем государстве".

Позже Разин опубликовал видео, подписанное одним словом "Ужас", в котором заговорил о стволовых клетках. Он вспомнил артистов, которые применяли такой метод и то, что с ними потом произошло.

"Череда этих смертей... она меня насторожила", – отметил продюсер. Затем добавил, как разговаривал с врачом и узнал , что "быстро разрушает мозг именно то, что мы называем "стволовые клетки".

После этого он предупредил: "Мы может не только Анастасию потеряем, мы, может, потеряем еще многих звезд, потому что степень их заболевания обнаружат через полгода, через два года, через три, через 10 – 15 лет". И снова назвал передачу, "которую собрал Борисов", лживой, а "Первому каналу" пригрозил судами, которых "не избежать".

В заключение Андрей выразил надежду на то, что Заворотнюк поправится. "Мы будем молиться за Настю. Есть маленькая возможность того, что она выйдет из этой ситуации", – предположил он и пообещал рассказать читателям своего Instagram все сообщать, "потому что именно доктор, который лечит Настю, он на связи".

Программа "Пусть говорят", посвященная Анастасии Заворотнюк, вышла в эфир 16 сентября. На ней обсуждали состояние здоровья артистки, напоминает телеканал "360".

Там радиоведущая Алла Довлатова обвинила продюсера "Ласкового мая" в пиаре на болезни актрисы и объявила, что в российском шоу-бизнесе теперь "никто не подаст Разину руки".

Андрей ответил на это, что его слова были выдернуты из контекста и сообщил, что на программе не имели права использовать его имя, так как оно запатентовано, передает URA.RU.

Ранее врачи диагностировали у Анастасии Заворотнюк полиорганную недостаточность. Они прекратили лечение опухоли головного мозга из-за ухудшившегося состояния здоровья актрисы. Также сообщалось о срочной госпитализации Заворотнюк и о том, что ее ввели в медикаментозную кому, а позже подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Слухи о тяжелой болезни звезды сериала "Моя прекрасная няня" поползли, когда она отменила все спектакли и перестала бывать на светских мероприятиях.