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СМИ: у Заворотнюк нашли рак мозга

СМИ: у Заворотнюк нашли рак мозга
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
"Прекрасная няня" закрылась от публики

Анастасия Заворотнюк отменила все спектакли и перестала бывать на светских мероприятиях. И все это на фоне слухов о том, что у нее обнаружено онкологическое заболевание. Фанаты потрясены.

Страшная новость стала распространяться, после того как в апреле на открытии ювелирного салона в столице Армении Ереване у актрисы заметили шрам на шее. Он мог остаться после биопсии загрудинных узлов, которую делают тем, у кого подозревают наличие лимфосаркомы или лимфогрануломатоза – разновидностей рака крови, пояснили врачи, пишет издание "Тайны звезд".

Как сообщили СМИ, онкологическое заболевание у Заворотнюк диагностировали после рождения младшей дочери. И предположили, что девочка родилась с помощью ЭКО, из-за чего и мог возникнуть смертельный недуг.

Актриса должна была играть в спектакле "Все мужчины делают это" 8 августа. Однако ее заменила Ирина Сотикова, которая еще больше подогрела слухи о проблемах коллеги со здоровьем, заявив, что "Анастасия приболела".

Сама звезда и ее близкие все эти пересуды никак не комментировали. И на странице Анастасии в Instagram только в этом месяце были выложены только два поста. 

Зато представители знаменитости опровергли информацию и успокоили поклонников звезды. Актриса погрузилась в бумажную волокиту, ведь ее муж – фигурист Петр Чернышов – является гражданином США, поэтому  детям нужно оформить документы, объяснил агент актрисы.  

У супругов в прошлом году родилась дочь Мила. От предыдущего брака у звезды сериала "Моя прекрасная няня" есть взрослые дети – Анна и Майкл. 

Полина ДОРОЖКИНА
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