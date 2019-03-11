Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Неужели сама?": Заворотнюк снова стала мамой

Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Актриса и ее муж долго скрывали от поклонников эту радостную новость

О беременности 47-летней звезды мало кто знал, пока сама Заворотнюк не выложила в Instagram новый снимок. На нем она позирует вместе с мужем Петром Чернышевым и их дочкой Милой.

Оказалось, что супруги скрывали дочку 4 месяца: она появилась на свет в октябре 2018 года.

В интервью журналу Hello звезда сериала "Моя прекрасная няня" сообщила, что скрывала информацию о родах, чтобы избежать лишний раз сплетен и пересудов. У актрисы уже есть сын и дочь от второго брака, а вот у мужа – фигуриста Петра Чернышева – детей не было.

Публикация от Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk)

За 10 лет брака пара не раз задумывалась о том, чтобы взять ребенка в детском доме, но, видимо, супругам удалось завести своего малыша. Пока не уточняется, родила Заворотнюк сама или прибегла к услугам суррогатной матери. Этот вопрос активно обсуждают и в социальных сетях, но все пользователи единогласно рады за пару.

"Как как можно было так скрывать эту чудесную новость? Это же просто невероятно!", "У такой красивой пары наконец-то ребеночек!!!", "Да какая разница... суррогатная, не суррогатная? Главное—новая жизнь!", "В 47 лет? Потрясающе!", "Подождите! Дочь родная или крестная?! Скорее всего, второй вариант", – пишут пользователи.

Ранее "Утро" публиковало опрос о реальном возрасте российских звезд. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

В деле о загадочном исчезновении малайзийского "Боинга" всплыло убийство

Дипломата, расследовавшего трагедию, "убрали"

Тест: что вы знаете о трагедии на перевале Дятлова?

Загадочная гибель даже сейчас не дает покоя исследователям

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей