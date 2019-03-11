"Неужели сама?": Заворотнюк снова стала мамой

Актриса и ее муж долго скрывали от поклонников эту радостную новость

О беременности 47-летней звезды мало кто знал, пока сама Заворотнюк не выложила в Instagram новый снимок. На нем она позирует вместе с мужем Петром Чернышевым и их дочкой Милой.



Оказалось, что супруги скрывали дочку 4 месяца: она появилась на свет в октябре 2018 года.

В интервью журналу Hello звезда сериала "Моя прекрасная няня" сообщила, что скрывала информацию о родах, чтобы избежать лишний раз сплетен и пересудов. У актрисы уже есть сын и дочь от второго брака, а вот у мужа – фигуриста Петра Чернышева – детей не было.

Публикация от Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk) 10 Мар 2019 в 10:34 PDT

За 10 лет брака пара не раз задумывалась о том, чтобы взять ребенка в детском доме, но, видимо, супругам удалось завести своего малыша. Пока не уточняется, родила Заворотнюк сама или прибегла к услугам суррогатной матери. Этот вопрос активно обсуждают и в социальных сетях, но все пользователи единогласно рады за пару.

"Как как можно было так скрывать эту чудесную новость? Это же просто невероятно!", "У такой красивой пары наконец-то ребеночек!!!", "Да какая разница... суррогатная, не суррогатная? Главное—новая жизнь!", "В 47 лет? Потрясающе!", "Подождите! Дочь родная или крестная?! Скорее всего, второй вариант", – пишут пользователи.

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