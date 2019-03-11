Цекало променял сестру Брежневой на американку

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Александр Цекало тайно расписался с девушкой в США в присутствии близких друзей.
Впервые их застукали вместе пару месяцев назад. Тогда Александр был еще в браке с Викторией Галушкой – сестрой Веры Брежневой. Ради сексуальной брюнетки он оставил жену и детей, а теперь и вовсе пошел под венец.
В серьёзность отношений 57-летнего продюсера и 27-летней модели мало кто верил, но Цекало уверял, что свадьба будет.
"Ребята расписались в Беверли-Хиллз. Пригласили только близких друзей и родственников. Празднование планируют устроить в мае, тогда уже будет пышное торжество. Кстати, насколько мы знаем, Дарина хотела оставить свою фамилию – Эрвин. Но потом решила все же поменять на Цекало" – сообщают источники Starhit.
Александр не жалеет денег на свою возлюбленную и балует ее дорогими путешествиями. А вот отец Дарины не в восторге от такого союза: избранник дочери на 7 лет его старше.
Цекало привык к отношениям с разницей в возрасте. Например, Виктория Галушка была младше его на 23 года. Пара познакомилась в Киеве после скандального развода Александра с Лолитой. После свадьбы у них родились двое детей. До этого продюсер был женат еще 2 раза.
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