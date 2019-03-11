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Цекало променял сестру Брежневой на американку

Александр Цекало. Фото: www.globallookpress.com
Избранницей продюсера стала 27-летняя Дарина Эрвин

Александр Цекало тайно расписался с девушкой в США в присутствии близких друзей.

Впервые их застукали вместе пару месяцев назад. Тогда Александр был еще в браке с Викторией Галушкой – сестрой Веры Брежневой. Ради сексуальной брюнетки он оставил жену и детей, а теперь и вовсе пошел под венец.

В серьёзность отношений 57-летнего продюсера и 27-летней модели мало кто верил, но Цекало уверял, что свадьба будет.

"Ребята расписались в Беверли-Хиллз. Пригласили только близких друзей и родственников. Празднование планируют устроить в мае, тогда уже будет пышное торжество. Кстати, насколько мы знаем, Дарина хотела оставить свою фамилию – Эрвин. Но потом решила все же поменять на Цекало" – сообщают источники Starhit.

Александр не жалеет денег на свою возлюбленную и балует ее дорогими путешествиями. А вот отец Дарины не в восторге от такого союза: избранник дочери на 7 лет его старше.

Цекало привык к отношениям с разницей в возрасте. Например, Виктория Галушка была младше его на 23 года. Пара познакомилась в Киеве после скандального развода Александра с Лолитой. После свадьбы у них родились двое детей. До этого продюсер был женат еще 2 раза.

Ранее Утро сообщало о примирении семьи Шукшиных. 

Дарья ПЕТРОВА
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