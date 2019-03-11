"Мудрая мать": Шукшина простила дочь после предательства

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Масленичная неделя заканчивается Прощеным воскресеньем – в этот
день православные христиане извиняются за все обиды, причинные за год. Уладить
конфликты решили и в семье Шукшиных.
Мария Шукшина выложила в своем Instagram семейное фото с сыном, дочерью и внуком, сопроводив пост строчками из Библии. Очевидно, что актриса решила помириться с дочкой Анной Трегубенко в честь праздника.
В последние месяцы в семье было много ссор и скандалов, связанных с ток-шоу. Анна нередко появлялась в эфире, где нелестно высказывалась о бабушке и маме, – это очень задело Марию Шукшину. Но сейчас она нашла в себе силы простить родного человека.
Подписчики такой поступок оценили, завалили артистку комплиментами о женской мудрости:
"Боже, какое счастье. Берегите друг друга. Семья это святое. Вы для меня частичка хорошего и воспитанного, качественного общества. Я вас очень сильно уважаю. Для меня счастье видеть вашу дочь около вас", "Мудрая мать", – пишут комментаторы.
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