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"Вторая Волочкова": Татьяна Навка вышла раздетой на улицу

Татьяна Навка. Фото: www.globallookpress.com
И получила одобрение поклонников

Татьяна Навка поделилась с подписчиками новой фотографией. Позировала она без купальника. Правда, видно только спину бывшей фигуристки, самые интересные части тела скрыты под водой.

На фото жена Дмитрия Пескова окунается в прорубь после бани.

"Лучший день в неделе тот, в который ты счастлив! Баня, это жизнь." – подписала смелый кадр Навка.

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Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)

Поклонники фото оценили и засыпали спортсменку комплиментами, но нашлись и те, кто сравнил ее с Анастасией Волочковой: балерина регулярно выкладывает вызывающие фотографии своих банных процедур, где прикрывается подручными материалами.

"Вторая Волочкова", "Татьяна может всё!", "Героическая женщина Вот это да!", "Совсем не по– женски!!!!" – комментируют подписчики. 

Дарья ПЕТРОВА
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