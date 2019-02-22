Забил: Малахов отвернулся от алкозависимой Волочковой

Поклонники обвиняют шоумена в бесчувственности

Фанаты роскошной балерины негодуют. Анастасия, по их мнению, давно нуждается в помощи, но Андрей Малахов не хочет помочь ей, как делал это в ситуации с Евгением Осиным и Даной Борисовой.

Под постом ведущего программы "Привет, Андрей", который похвастался перед подписчиками подарком, полученным после встречи с влиятельным куратором в сфере современного искусства Франческо Бонами, появились совсем неожиданные комментарии.

Поклонники Андрея Малахова внезапно вспомнили об Анастасии Волочковой. Неоднозначное поведение балерины все больше настораживает, отмечают некоторые ее фанаты.

Экстравагантную красавицу не раз обвиняли в злоупотреблении спиртными напитками и предупреждали, что до добра это не доведет. Настю, которая любит оголяться перед подписчиками, умоляли протрезвиться и взять себя в руки. К ее здравому смыслу взывали даже медики. Видимо, отчаявшись, почитатели таланта Волочковой решили выместить злость на Малахове. Они ведь и раньше просили его помочь балерине.



"Малахов всем пьяницам помогает,а на Волочкову забил",

– написали в комментариях у шоумена.

Впрочем, сам Андрей на эти нападки пока никак не отреагировал.

Сама танцовщица, между тем, отвергает нападки злопыхателей – она ведет исключительно здоровый образ жизни и готовится к свадьбе.



