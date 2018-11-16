Позиция Кремля по островам остается загадкой

Возможную российскую щедрость аналитики назвали политической ошибкой. Так в обществе отреагировали на недосказанность пресс-секретаря президента РФ.

Поскольку Дмитрий Песков не дал четкого объяснения относительно появившейся ранее информации, то в обществе стали склоняться к худшему варианту развития событий. Спикер Кремля размыто ответил на заявление Японии не размещать на Курильских островах американские военные базы, если Москва передаст земли Токио.

"Что касается нюансов, то я не хотел бы делать их публичными. Могу подтвердить, что тема союзнических обязательств Японии является важной в контексте обсуждения проблематики мирного договора", – цитирует Пескова Daily Storm.

Из его слов можно заключить, что стороны уже договорились о судьбе островов.

Ранее стало известно, что Россия может отдать Курилы уже следующим летом.







