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Возможную российскую щедрость аналитики назвали политической ошибкой. Так в обществе отреагировали на недосказанность пресс-секретаря президента РФ.
Поскольку Дмитрий Песков не дал четкого объяснения относительно появившейся ранее информации, то в обществе стали склоняться к худшему варианту развития событий. Спикер Кремля размыто ответил на заявление Японии не размещать на Курильских островах американские военные базы, если Москва передаст земли Токио.
"Что касается нюансов, то я не хотел бы делать их публичными. Могу подтвердить, что тема союзнических обязательств Японии является важной в контексте обсуждения проблематики мирного договора", – цитирует Пескова Daily Storm.
Из его слов можно заключить, что стороны уже договорились о судьбе островов.
Ранее стало известно, что Россия может отдать Курилы уже следующим летом.
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