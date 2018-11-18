Москва отказалась сдавать Курилы даром

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В решении территориального спора по Курильским островам РФ и Япония должны искать компромисс. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что спор решить будет сложно, но это вполне возможно.
"Безусловно, потребуется компромисс <…>, который не будет вступать в конфликт с национальными интересами ни одной из сторон", – цитирует Пескова РИА "Новости".
Он подчеркнул, что окончательно уладить вопрос нельзя без заключения мирного договора, при этом соглашение вовсе не гарантирует Токио автоматическую передачу Курил.
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