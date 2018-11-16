Россия вряд ли отдаст Курилы

Японцы не в том положении, чтобы торговаться

Российские военные эксперты прокомментировали предложение Японии не размещать на Курильских островах американские военные базы, если Москва все-таки согласится передать Токио Шикотан и Хабомаи на основании соглашения 1956 года.

По мнению главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Виктора Мураховского, обязательным условием для Японии в этом случае должно стать неразмещении американских баз на все территории страны. А это с трудом представляется возможным, так как Япония не обладает в настоящее время полным суверенитетом.

"Это оккупированная страна по итогам Второй мировой войны". О чем с ним разговаривать?" – цитирует эксперта РИА "Новости".

Стоит отметить, что наибольшее количество американских военных баз находится на острове Окинава. Площадь объектов составляет 18% от его территории. А всего в стране служит около 50 тыс. американских военных.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко оказался еще более категоричным. По его мнению передача островов Японии, которые отошли СССР по итогам Второй мировой войны, вообще неприемлемый сценарий.

"Курильские острова есть, были и продолжают являться неотъемлемой частью Российской Федерации", – сказал эксперт. И подписать мирный договор с Японией в ущерб собственной территориальной целостности Москва не может.

Тем не менее, как считает японский политолог и дипломат Кадзухико Того, Россия и Япония могут заключить договор в июне будущего года. Самое быстрое – во время визита Путина в Японию на саммит "двадцатки", а уже осенью его могут ратифицировать в парламенте.

Как напоминает Пятый канал, Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ провели переговоры на полях саммит АСЕАН в Сингапуре. Главным стал вопрос о возвращении к обсуждению мирного договора на основе декларации 1956 года, который предусматривал передачу двух островов Токио. Российский президент, в частности, указал на отсутствие в документе важных деталей. Например, по его словам в декларации не сказано, "под чей суверенитет попадут острова".

Надо сказать, что вопрос с Курилами является щекотливым еще потому, что возле них останавливаются российские подлодки. В Кремле хорошо понимают стратегическое значение островов в условиях напряженной обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поэтому военные база на Курилах потихоньку восстанавливают. Японии придется сделать очень хорошее предложение, чтобы Россия отдала Шикотан и Хабомаи.



