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"Богиня без трусов": Джигурда показал голый зад Волочковой

Никита Джигурда и Анастасия Волочокова. Фото: www.globallookpress.com
На балерину вылился очередной поток негатива

Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram забавное видео. Только подписчикам было не до смеха, они снова обрушили на королеву шпагата свой гнев.

В ролике известный король эпатажа – актер Никита Джигурда, – издавая странные звуки, кружит балерину, а она, будто подыгрывая ему, манерно взмахивает одной рукой. И все бы ничего, да платье у блондинки так коротко, что, когда мужчина поднимает ее ноги немного выше, мягкое место становится видно во всей его неприкрытой красе.

"Этот пост я адресую успешным и состоявшимся личностям, которым пишут гадости ущербные и моральные калеки",

 – написала под роликом Анастасия. И посоветовала: "Если вас беспокоят комменты придурков-отключайте их и живите счастливо без них, как это сделала я".


После этого ей "так клево стало": на ее страничке больше "нет злобы и лжи, есть только правда нашей жизни, которую мы заслужили трудом, потом и умением противостоять всему ничтожеству, которое пытается принизить наши достижения, дабы возвеличить свой гнев, зависть, ущербность". А "этих моральных уродов можно только пожалеть".

Высказаться о посте Волочкова не дала возможности, как делает все последнее время. Но сама об этом не жалеет. ведь ее популярность только выросла:

"Когда эти гнилые комменты я закрыла, ко мне больший интерес возник! Потому что, эти недолюбленные злыдни стали беситься еще больше! Платформа их бесов перенеслась в их собственное пространство!.. Там и погрязнут в собственном неблагочестии и неуважении к людям, чего-то добившихся трудом".

Анастасия также пообещела впредь "идти вперед, не славой лайков калек", и правду отстаивать "без грязи и злобы". Также она выразила "человеческую благодарность своему другу Никите Джигурде" за то, что он умеет защитить женщину, а "это стоит громких похвал".

Анастасия Волочокова. Фото: www.globallookpress.com

В заключение артистка добавила еще несколько дифирамбов в адрес друга. "ЕГО мужское качество-бесценно! Во всех ипостасях...Так что, по поступкам Никиты увидьте, что он – эталон! Дружбы, любви, верности и правды! И человечности", – подчеркнула она.

Никита тоже выложил такое видео на своей странице. Только под ним поместил две короткие фразы: "После съемок в COMEDY CLUB с богиней Волочковой. Дарим вам полет и в небо трап". 

Те, кто не сумел высказаться у Волочковой, примчались к Джигурде и завалили его блог комментариями. Причем большинство из них были посвящены балерине, и авторы слов не подбирали, стараясь излить весь нерастраченный яд.

Анастасия Волочокова. Фото: www.globallookpress.com

"Без трусов богиня", "Опять жопа голая", "Волоч – артистка?! Какого жанра?! Если только горизонтального...", "И это женщина, у которой якобы есть любимый? Ну просто шедеврально... Мой вердикт: у Анастасии мужчины любимого нет, она все врет...", "На руках у Джигурды с голой жопой", "А Настька дурында, коменты закрыла и теперь изрыгивает сама гадости", "Волочиха хоть бы штаны надела",  "Два придурка. Каждый раз думаем что эти два биомусора достигли дна, ан нет, они стучатся снизу", "Никита, богиня-то без труселей, когда видос снимали, забыли надеть", "Нашли друг друга", "Вы прямо созданы друг для друга, два идиота", "Встретились два маньяка,  держись, культура", "Никита, надо было Настеньку на плечи и растянуть в шпагате", – ехидничали и рагались такие.

Им возразили добродушные: "Такие талантливые люди, как Волочкова и Джигурда, делают мир ярким,добрым и радостным!", "Они же прикалываются, дружат, люди работяги, заслуженные".

Однако защитников, как и прежде, оказалось очень мало...

Фоторепортаж
Волочкова раскрыла голую правду
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Полина ДОРОЖКИНА
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