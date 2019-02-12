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Бывший муж выманил у Волочковой перед новой свадьбой кучу денег

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Балерина уже пожаловалась в полицию

Поползли слухи, что Анастасию Волочкову оставили без миллионов. Причем коварным обманщиком оказался бывший муж Волочковой и отец ее дочери Ариадны – бизнесмен Игорь Вдовин.

Владея компанией "Городской Курорт Астрахань", он попросил у балерины большую сумму денег, сообщил Telegram-канал Mash. Ранее стало известно, что королева шпагата пожаловалась на это сама.

Вчера она пришла в отделение полиции и рассказала, что у нее выманили крупную сумму денег. Мошенник ввел ее, доверчивую, в заблуждение и лишил 67 млн руб. и $500 тыс., пишет Telegram-канал Mash, что в сумме в российской валюте равноценно 100 миллионам. 

Балерина пожаловалась на бывшего гражданского мужа в полицию, рассказал "Интерфаксу" источник. "Волочкова обратилась... с заявлением, что... владелец строительного бизнеса в Астрахани обманом получил от нее 100 миллионов рублей и скрылся", – отметил он. И добавил, что проводится проверка.

Раньше балерина говорила, что экс-супруг советовал ей вложиться в его дело, на чем она потеряла круглую сумму. Вдовин увел у нее целый капитал, вложил эти деньги в строительство жилого комплекса, но впоследствии с бывшей женой так и не расплатился.

Волочкова вложилась в строительство элитного жилого комплекса в Астрахани, в котором 22 квартиры принадлежат ей лично. Дом все еще не построен, и балерина нервничает.

Хотя по ее виду этого не скажешь. Свежий пост, который Анастасия разместила в Instagram, полон оптимизма. На нем Волочкова показалась не одна.

"Доброе утро, мои дорогие! У меня сегодня насыщенный делами день! Поэтому немного нежности с любимым питомцем – и вперед!"

 – сообщила она. И пожелала фанатам: "Запасайтесь терпением, впереди трудовая неделя. Хорошего вам настроения, и пусть все ваши старания будут не напрасны!"

На днях Анастасия проболталась, что полным ходом готовится к свадьбе. У балерины, по ее словам, масса хлопот и даже на любимое занятие – общение с поклонниками в Сети – нет времени.

"Пока я подготавливаюсь к свадьбе, комменты все закрываю. Так без них клево!"

– сообщила Волочкова.

Так как раньше она не раз говорила подобное, теперь мало кто поверил в предстоящее бракосочетание. К тому же на правой руке балерины заветного колечка нет.

Однако у нее появился реальный кандидат в женихи – таинственный возлюбленный, которого бывшая прима Большого театра почему-то скрывает от публики: на фото, которые балерина выкладывает в соцсети, видны его руки и ноги, но нет лица и не известно имя. Были предположения, что Анастасия встречается с начальником охраны спа-центра, но она это опровергла. 

Фоторепортаж
Голый отдых Волочковой
Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art
Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art
Полина ДОРОЖКИНА
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