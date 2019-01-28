"Мужчины так не парятся": Волочкову отхлестали в бане

Нибиру
- Дьявольская планета приближается: Нибиру сняли на видео
- Пострашнее будет: в космосе родилась вторая Нибиру
- Нибиру готовит людей к новой великой эре
Анастасия Волочкова не перестает радовать поклонников и провоцировать хейтеров новыми постами в своем микроблоге.
На сей раз прима балета выложила ролик из парилки, снабдив подробным комментарием. На видео полуобнаженную знаменитость хлещут вениками двое мужчин спортивного вида.
"Ребята, два Ивана, спортсмены, выдержали все-таки этот процесс", – смеясь, отметила Анастасия. "Мужчины так не парятся, как я!.. Меня не каждый может попарить", – похвасталась знаменитость, отметив, что стойко держит пар. "Спасибо, от души!",
– порадовалась балерина.
Подписчики Волочковой тут же принялись комментировать ее пост. Многие посчитали ролик неприличным, другие же отнеслись к очередному посту Волочковой с юмором.
"Без мужиков не может...надо раздеться обязательно...", "Гроза банщиков", "Обалдеть, такое показывать. Хватит парится. Это все пошло. Вы как будто корону одели, что вам все можно, но ведь это и дети, подростки смотрят",
– высказались фолловеры Анастасии.
Первыми жертвами американского "гипноза" станут венгры