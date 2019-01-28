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"Мужчины так не парятся": Волочкову отхлестали в бане

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Балерине посоветовали завязать с походами в парилки

Анастасия Волочкова не перестает радовать поклонников и провоцировать хейтеров новыми постами в своем микроблоге.

На сей раз прима балета выложила ролик из парилки, снабдив подробным комментарием. На видео полуобнаженную знаменитость хлещут вениками двое мужчин спортивного вида.

"Ребята, два Ивана, спортсмены, выдержали все-таки этот процесс", – смеясь, отметила Анастасия. "Мужчины так не парятся, как я!.. Меня не каждый может попарить", – похвасталась знаменитость, отметив, что стойко держит пар. "Спасибо, от души!",

– порадовалась балерина.

Подписчики Волочковой тут же принялись комментировать ее пост. Многие посчитали ролик неприличным, другие же отнеслись к очередному посту Волочковой с юмором.

"Без мужиков не может...надо раздеться обязательно...", "Гроза банщиков", "Обалдеть, такое показывать. Хватит парится. Это все пошло. Вы как будто корону одели, что вам все можно, но ведь это и дети, подростки смотрят",

– высказались фолловеры Анастасии. 

Людмила ФОКАНОВА
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