"Обиженный мужчина": Волочкова раскрыла грязную правду об Арашукове

Балерина выдала интимные подробности о взаимоотношениях с опальным политиком

Анастасия Волочкова призналась, что у нее были проблемы с сенатором Рауфом Арашуковым не только из-за финансовых разногласий. Личной ей пришлось пережить унижение как женщине – Арашуков недвусмысленно делал ей непристойное предложение.

По словам звезды, сенатор домогался до нее после выступлений в родном для него Хабезе, предлагая провести вместе время в бане. Волочкова отказывала ему и вместе с тем пыталась привлечь внимание общественности к вызывающему поведению Арашукова, но тщетно.

"Я говорила об этом открыто, конечно вызывая его недовольство как обиженного мужчины",

– поделилась Волочкова со своими поклонниками.

Арашуков показался балерине человеком властным, который уверен, что "все обязаны ему подчиняться".

"Как говорится, довыпендривался..",

– резюмировала финал истории с Арашуковым, имея ввиду его арест.

Ранее Волочкова уже рассказывала о том, что сенатор пытался затащить ее в отель.