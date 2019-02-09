"Обиженный мужчина": Волочкова раскрыла грязную правду об Арашукове

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Анастасия Волочкова призналась, что у нее были проблемы с сенатором Рауфом Арашуковым не только из-за финансовых разногласий. Личной ей пришлось пережить унижение как женщине – Арашуков недвусмысленно делал ей непристойное предложение.
По словам звезды, сенатор домогался до нее после выступлений в родном для него Хабезе, предлагая провести вместе время в бане. Волочкова отказывала ему и вместе с тем пыталась привлечь внимание общественности к вызывающему поведению Арашукова, но тщетно.
"Я говорила об этом открыто, конечно вызывая его недовольство как обиженного мужчины",
– поделилась Волочкова со своими поклонниками.
Арашуков показался балерине человеком властным, который уверен, что "все обязаны ему подчиняться".
"Как говорится, довыпендривался..",
– резюмировала финал истории с Арашуковым, имея ввиду его арест.
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Видимо моя правда и умение смело и честно высказывать свое мнение не дает покоя многим. Я очень открытый человек и мне нечего скрывать. Моя жизнь красива. Вот мне освящают стихи каждый день. 🤣 Пусть даже и обиженные люди, все равно приятно. А многие ли смело и открыто высказали свою позицию по поводу этого Арашукова, которого посадили? Нет же. В основном все открещивались от знакомства с этим человеком, потому что он оказался в неоднозначной ситуации.. Так бывает часто.. А я и моя команда знали его и мне было что сказать. Арашуков всегда отличался чрезмерным хвастовством деньгами и возможностями, кичился вседозволенностью, высокомерием и пренебрежением в общении с людьми , не выполнением финансовых договоренностей за выступления и дешевыми «понтами для приезжих».😝 А тот факт, что я отказывала ему в походах с ним в баню и в интимной близости, поскольку Рауф неоднократно приставал ко мне после выступлений в его Хабезе и я говорила об этом открыто, конечно вызывал его недовольство как обиженного мужчины. Он считал, что все обязаны ему подчиняться. Как говорится, довыпендривался.. Но шпагаты мои , судя по всему,не дают покоя и ему..🤣 Даже сейчас..🤣 Пойду лучше в зал оттачивать свое мастерство и будоражить вас всех своими шпагатами, чтоб их и дальше обсуждали в "Вестях". 💪🏻🤣 Арашуков тоже стал героем стишка этого..🤣 Пролистните. Три слайда. Там смешно.😂 Чувство самоиронии у меня есть. А #шпагатволочковой пора занести в книгу рекордов Гиннеса 🤣 по цитируемости, упоминаниям, грациозности и привлечению внимания.💃🏼 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья
Ранее Волочкова уже рассказывала о том, что сенатор пытался затащить ее в отель.
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