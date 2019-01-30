Волочкова раскрыла неожиданную правду о скандальном сенаторе

Балерина призналась, что Арашуков платил в два раза меньше, чем она просила

Одной из жертв героя оперативных сводок была известная на всю страну артистка. Анастасия Волочкова настрадалась от Рауфа Арашукова. Правда, тогда он был совсем молод. Эта история 10-летней давности. Кстати, именно столько балерина знакома с сенатором. Уже тогда будущий политик, яркий представитель золотой молодежи "кичился деньгами отца".

"Когда я приезжала со своими благотворительными концертами, их было два за все эти 10 лет, и два раза он и тогда умудрялся обмануть всю мою команду, заплатив в два раза меньше денег, чем мы просили",

– пожаловалась Анастасия радиостанции "Говорит Москва".

Она вспомнила, что выступала в Карачаево-Черкесии, народной артисткой которой она, к слову, является, за сущие копейки. При этом семья Арашукова уже тогда жила безбедно.

"Я таким могу характеристику дать, как олигархи из трущоб, мыльные пузыри. Видимо, все его действия незаконные и бандитские привели к тому заключению, к которому они должны были привести, возможно, еще и раньше. Я не удивлена",

– резюмировала экс-прима Большого театра.

Зато для соседки сенатора, популярной телеведущей и генпродюсера "Матч ТВ" Тины Канделаки новость о его задержании стала "печальным сюрпризом". По ее словам, Арашуков производил впечатление человека, который и мухи не обидит.

"Мы по-соседски общались, вместе худели и бегали по утрам. Я всегда знала его, как очень общительного и дружелюбного человека",

– написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Парламентария арестовали сегодня, 30 января, на глазах у коллег. Он метался по залу заседания, пока его не приструнила Валентина Матвиенко. Одного из самых молодых законодателей подозревают в участии ОПГ, убийстве и давлении на свидетеля. При обыске клана Арашуковых оперативники обнаружили несметные богатства. На допросе сенатор признался лишь в языковом барьере и попросил переводчика. Предъявленные ему обвинения он отрицает.