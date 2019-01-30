Волочкова раскрыла неожиданную правду о скандальном сенаторе

Нибиру
- Дьявольская планета приближается: Нибиру сняли на видео
- Пострашнее будет: в космосе родилась вторая Нибиру
- Нибиру готовит людей к новой великой эре
Одной из жертв героя оперативных сводок была известная на всю страну артистка. Анастасия Волочкова настрадалась от Рауфа Арашукова. Правда, тогда он был совсем молод. Эта история 10-летней давности. Кстати, именно столько балерина знакома с сенатором. Уже тогда будущий политик, яркий представитель золотой молодежи "кичился деньгами отца".
"Когда я приезжала со своими благотворительными концертами, их было два за все эти 10 лет, и два раза он и тогда умудрялся обмануть всю мою команду, заплатив в два раза меньше денег, чем мы просили",
– пожаловалась Анастасия радиостанции "Говорит Москва".
Она вспомнила, что выступала в Карачаево-Черкесии, народной артисткой которой она, к слову, является, за сущие копейки. При этом семья Арашукова уже тогда жила безбедно.
"Я таким могу характеристику дать, как олигархи из трущоб, мыльные пузыри. Видимо, все его действия незаконные и бандитские привели к тому заключению, к которому они должны были привести, возможно, еще и раньше. Я не удивлена",
– резюмировала экс-прима Большого театра.
Зато для соседки сенатора, популярной телеведущей и генпродюсера "Матч ТВ" Тины Канделаки новость о его задержании стала "печальным сюрпризом". По ее словам, Арашуков производил впечатление человека, который и мухи не обидит.
"Мы по-соседски общались, вместе худели и бегали по утрам. Я всегда знала его, как очень общительного и дружелюбного человека",
– написала Канделаки в своем Telegram-канале.
Парламентария арестовали сегодня, 30 января, на глазах у коллег. Он метался по залу заседания, пока его не приструнила Валентина Матвиенко. Одного из самых молодых законодателей подозревают в участии ОПГ, убийстве и давлении на свидетеля. При обыске клана Арашуковых оперативники обнаружили несметные богатства. На допросе сенатор признался лишь в языковом барьере и попросил переводчика. Предъявленные ему обвинения он отрицает.
Первыми жертвами американского "гипноза" станут венгры