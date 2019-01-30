Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Сенатор Арашуков забыл русский язык на допросе

Рауф Арашуков. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Задержанному политику предъявлено обвинение

Как гром среди ясного неба стала новость о задержании члена Совета Федерации Рауфа Арашукова, которого повязали прямо на заседании. И больше всех это событие, похоже, шокировало самого Арашукова. Оказавшись перед следователями, он в буквальном смысле утратил способность говорить.

В Следственном комитете РФ рассказали, что сенатор, оказавшись на допросе, перестал воспринимать русскую речь и потребовал переводчика. Следствие пошло навстречу.

Арашуков заявил, что не владеет в достаточной мере русским языком, и потребовал переводчика, который был ему обеспечен",

говорится в сообщении ведомства.

Сенатору уже предъявлено обвинение по трем статьям. Как рассказали в СК, Арашуков обвиняется в участии в преступном сообществе (ч.3 ст.210 УК РФ), давлении на свидетеля (ч.4 ст.309 УК РФ) и убийстве (ч.2 ст.105 УК РФ).

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Доллар резко взлетит на следующей неделе

Действия Центробанка приведут к ослаблению российской валюты

Без России нельзя: Украину пустят в Евросоюз при одном условии

От Киева требуют восстановить отношения с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей