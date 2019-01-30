Задержанному политику предъявлено обвинение

Как гром среди ясного неба стала новость о задержании члена Совета Федерации Рауфа Арашукова, которого повязали прямо на заседании. И больше всех это событие, похоже, шокировало самого Арашукова. Оказавшись перед следователями, он в буквальном смысле утратил способность говорить.

В Следственном комитете РФ рассказали, что сенатор, оказавшись на допросе, перестал воспринимать русскую речь и потребовал переводчика. Следствие пошло навстречу.

Арашуков заявил, что не владеет в достаточной мере русским языком, и потребовал переводчика, который был ему обеспечен",

– говорится в сообщении ведомства.

Сенатору уже предъявлено обвинение по трем статьям. Как рассказали в СК, Арашуков обвиняется в участии в преступном сообществе (ч.3 ст.210 УК РФ), давлении на свидетеля (ч.4 ст.309 УК РФ) и убийстве (ч.2 ст.105 УК РФ).