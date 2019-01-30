Столько наличности не было даже у печально известного полковника

Не по своей воле покинувший здание Совфеда парламентарий, похоже, перещеголял самого полковника Дмитрия Захарченко. Стражи порядка вслед за повязанным на заседании Рауфом Арашуковым лишились дара речь. Они обалдели от количества денег, найденных при обыске клана Арашуковых. Ведь залежи купюр невозможно даже посчитать.

"Денег столько, что пока просто взвешиваем на весах",

– изумился источник, на которого ссылается Telegram-канал "Медиатехнолог".

Между тем, по официальным данным, в 2017 г. Арашуков заработал около 5 млн руб., его супруга – чуть более 96 тысяч. Сенатор владеет двумя большими квартирами, тремя огромными домами, гигантским земельным участком, площадь которого 4,55 тыс. кв. метров. Зато, судя по декларации, машины у политика нет.

Его отец, депутат Народного собрания Карачаево-Черкесии Рауль Арашуков, в 2017-м имел приблизительно такой же, как у сына, доход, на него зарегистрирована квартира площадью 159 кв. метров. При этом Арашуков-старший подозревается в хищении 30 млрд руб., отмечает "ФедералПресс". Его супруга с доходом в 4 с лишним миллиона рублей также не могла заработать таких денег.

Одного из самых молодых законодателей подозревают в участии ОПГ и убийстве в 2010-м году Фраиля Шебзухова и давлении на свидетеля, напоминает НСН. Почему сенатор пошел на преступление, рассказал брат жертвы Марат.

"Брат мешал [Арашукову]. Поступали звонки, угрожали, говорили откажись от должности [Фраиль Шебзухов был советником президента республики]", – поведал родственник в интервью "Пятому каналу".

Повязанный политик отрицает свою вину по всем эпизодам, уточняет "Царьград". Однако следователи намерены докопаться до истины, в том числе благодаря сведениям из гаджетов Рауфа Арашукова. Вполне вероятно, что те, кто в курсе, какие записи может хранить в себе чудо-техника, сразу дадут о себе знать.

"Сейчас интересно смотреть за другим. За тем, кто срочно начнет покидать Россию "лечиться", "навестить" и на внезапно возникшие прямо сегодня круглые столы и конференции," – иронизирует "Медиатехнолог".

Силовик Дмитрий Захарченко "прославился" в сентябре 2016 года. Его обвиняют во взяточничестве. Полковник попался с поличным в момент, когда получал 7 млн рублей. Но на этом обвинения не закончились. В частности, страж правопорядка не смог объяснить следствию, как в квартире его сестры оказалось порядка 9 млрд руб. в разной валюте. Солидные капиталы вскрыли обыски.