"Сядьте на место": как повязали сенатора

Рауф Арашуков метался по залу заседаний, пытаясь скрыться от преследователей. Его остановила Валентина Матвиенко

Неспокойный день выдался сегодня, 30 января, в Совете Федерации. Во время закрытого заседания самого молодого сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали по подозрению в убийстве и преступной деятельности. Появились подробности драмы: оказалось, что с трибуны для докладов молодого политика обличал сам генпрокурор Юрий Чайка, а виновник отказался слушать до конца и попытался сбежать. Его остановила глава СФ Валентина Матвиенко – приказав подозреваемому "сесть на место".

Первыми о том, что "что-то произойдет", догадались журналисты: для них двери в зал заседаний были закрыты. Что случится дальше, знали только несколько человек, в их числе Валентина Матвиенко. Ей о преступлениях коллеги рассказали лично генпрокурор Юрий Чайка и глава следкома Александр Бастрыкин.

Они же зашли в зал, встали рядом и зачитали постановление о задержании сенатора, пишет Telegram-канал Mash. Время шло, обличение подозреваемого подходило к концу. В зале – гробовая тишина. Все сенаторы ждут, кого из них повяжут, ведь имя злоумышленника, по задумке, не раскрывалось до конца. Спустя несколько минут выносят вердикт: это Арашуков.

Большинство из присутствующих выдохнули. Обвиняемый сенатор попытался сбежать: кинулся сначала наверх, потом вниз. Железным голосом его окликнула Матвиенко. "Рауф Раульевич. Сядьте на место", – приказала она.

Сенатора Арашукова подозревают в нескольких преступлениях, в том числе в организации преступного сообщества. По данным СМИ/ сенатор может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской республики Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраиля Шебзухова.

Комментируя случившееся, Матвиенко сказала, что, хотя Арашукова лишили неприкосновенности и оштрафовали, с него полномочия не снимут. Он, по правилам, должен сам от них отказаться. Сам арестованный Арашуков своей вины не признает.